Андреев Иван Васильевич
Место рожденияЯрославская область
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти20.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Ярославская область
Рождение ребёнка
02.06.1923
Сын: Андреев Константин Иванович
Мать ребёнка: Андреева Фаина Петровна
Ярославская область Пошехонский р-он д Крапивново
Рождение ребёнка
После 1925
Дочь: Флорова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Андреева Фаина Петровна
Ярославская область Пошехонский р-он д. Крапивное
Рождение ребёнка
12.10.1931
Дочь: Вишневская Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Андреева Фаина Петровна
Ярославская область Арефинский район д Котово
Рождение ребёнка
С 1931 по 1935
Мать ребёнка: Андреева Фаина Петровна
Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Фаина Петровна
Смерть
20.01.1942
Крапивна, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область