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Андреев Иван Васильевич

Место рождения

Ярославская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

20.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославская область
Рождение ребёнка
02.06.1923

Сын: Андреев Константин Иванович

Мать ребёнка: Андреева Фаина Петровна

Ярославская область Пошехонский р-он д Крапивново
Рождение ребёнка
После 1925

Дочь: Флорова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Андреева Фаина Петровна

Ярославская область Пошехонский р-он д. Крапивное
Рождение ребёнка
12.10.1931

Дочь: Вишневская Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Андреева Фаина Петровна

Ярославская область Арефинский район д Котово
Рождение ребёнка
С 1931 по 1935

Сын: Андреев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Андреева Фаина Петровна

Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Фаина Петровна

Смерть
20.01.1942
Крапивна, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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