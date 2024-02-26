Варвара Евстигнеева (Вна) Около 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варвара Евстигнеева (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Евстигней Степанов (Ич)

Мать: Марфа Степанова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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