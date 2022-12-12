Волкова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1933

Сын: Волков Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Антонович

Крапивье, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Василий Антонович

Смерть
Неизвестно
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