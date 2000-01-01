Микулина (Клобукова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микулина (Клобукова) Матрона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Клобуков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ксения Степановна

Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Никулин Иван Степанович

Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Никулин Харитон Степанович

Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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