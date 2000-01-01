Микулина (Клобукова) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Клобуков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ксения Степановна
Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Никулин Харитон Степанович
Отец ребёнка: Никулин Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно