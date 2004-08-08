Минина (Бешенцева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина (Бешенцева) Нина

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Место рождения

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.11.1934

Дата смерти

08.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1934

Отец: Бешенцев Александр

Мать: Бешенцева Полуферия

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.03.1956

Сын: Минин Сергей

Отец ребёнка: Минин Александр

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.04.1965

Сын: Минин Алексей

Отец ребёнка: Минин Александр

Первомайск Николаевской обл. Украина.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Александр

Смерть
08.08.2004
Украина
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