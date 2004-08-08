Минина (Бешенцева) Нина
Место рождения
Дата рождения20.11.1934
Дата смерти08.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1934
Отец: Бешенцев Александр
Мать: Бешенцева Полуферия
Рождение ребёнка
03.03.1956
Сын: Минин Сергей
Отец ребёнка: Минин Александр
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.04.1965
Сын: Минин Алексей
Отец ребёнка: Минин Александр
Первомайск Николаевской обл. Украина.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минин Александр
Смерть
08.08.2004
Украина