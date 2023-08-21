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Проценко Татьяна Евгеньевна
Проценко Татьяна Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.1985
Пол
Женский
Отец
Братищев Евгений Васильевич
1955 г.р.
Мать
Братищева Мария Фёдоровна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1985
Отец:
Братищев Евгений Васильевич
Мать:
Братищева Мария Фёдоровна
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