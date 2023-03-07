Ефремова Пелагея Павловна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1869
Сын: Ефремов Василий Федорович
Отец ребёнка: Ефремов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Карханина Акилина Ефремова
Отец ребёнка: Ефремов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
08.07.1881
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Ефремов Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно