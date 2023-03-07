Ефремова Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова Пелагея Павловна

Ефремова Пелагея Павловна

avatar

Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.01.1869

Сын: Ефремов Василий Федорович

Отец ребёнка: Ефремов Федор Григорьевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Карханина Акилина Ефремова

Отец ребёнка: Ефремов Федор Григорьевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.07.1881

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Ефремов Федор Григорьевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close