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Александр Семенович
Александр Семенович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Семен
Мать
(Казакова) Евлампия Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ФК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Семен
Мать:
Евлампия Ивановна
Смерть
Неизвестно
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