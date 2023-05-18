Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: Евлампия Ивановна

Смерть
Неизвестно