Маслов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Маслова Ксения Константиновна
Мать ребёнка: Маслова Евгения Юрьевна
Рождение ребёнка
13.02.2016
Дочь: Маслова Алиса Константиновна
Мать ребёнка: Маслова Евгения Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Евгения Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Степан Константинович
Мать ребёнка: Маслова Евгения Юрьевна