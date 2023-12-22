Сметанина Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина Меланья

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Место рождения

Сметанинской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сметанинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сметанина Нина Прокопьевна

Отец ребёнка: Сметанин Прокопий Иванович

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сметанина Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Сметанин Прокопий Иванович

Бороны, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанин Прокопий Иванович

Смерть
Неизвестно
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