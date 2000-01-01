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Балдин Антон Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Балдин Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Балдин Гаврила Антонович

Мать ребёнка: Балдина Прасковья

Рождение ребёнка
1795

Сын: Балдин Наум Антонович

Мать ребёнка: Балдина Прасковья

Рождение ребёнка
1804

Сын: Балдин Дементий Антонович

Мать ребёнка: Балдина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балдина Прасковья

Смерть
1824
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