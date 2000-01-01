Балдин Антон Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Балдин Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Балдина Прасковья
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Балдина Прасковья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Балдин Дементий Антонович
Мать ребёнка: Балдина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балдина Прасковья
Смерть
1824