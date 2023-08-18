Захаренко Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакулин Валерий
Мать: Бакулина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захаренко Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цв цв
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цува 21
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаренко Павел
Отец ребёнка: Захаренко Андрей