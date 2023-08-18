Захаренко Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаренко Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакулин Валерий

Мать: Бакулина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захаренко Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цв цв

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цува 21

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаренко Павел

Отец ребёнка: Захаренко Андрей

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