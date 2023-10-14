Крамм Эдуард Теодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамм Эдуард Теодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамм Николай Эдуардович

Мать ребёнка: Крамм Д

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крамм Сергей Эдуардович

Мать ребёнка: Крамм Д

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипкова Мария Эдуардовна

Мать ребёнка: Крамм Д

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крамм Д

Смерть
Неизвестно
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