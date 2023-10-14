Крамм Эдуард Теодорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крамм Д
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крамм Д
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипкова Мария Эдуардовна
Мать ребёнка: Крамм Д
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крамм Д
Смерть
Неизвестно