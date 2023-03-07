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Рублев Николай Анисимович

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Место рождения

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рублев Анисим Павлович

Мать: Рублева Домна Харитоновна

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Около 1964

Жена: Рублева Ева

Рождение ребёнка
1965

Сын: Рублев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Рублева Ева

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублева Ева

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Рублева Ева

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
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