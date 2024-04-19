Михеева Мелания Симеоновна
Место рожденияпочинок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Михеева (Михеева) Марфа Прокофьевна
Отец ребёнка: Михеев Прокофий Онисифорович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Михеев Захарий Прокофьевич
Отец ребёнка: Михеев Прокофий Онисифорович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Пирогова (Михеева) Параскевия Прокофьевна
Отец ребёнка: Михеев Прокофий Онисифорович
Смерть
Неизвестно