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Михеева Мелания Симеоновна

Место рождения

починок по речке Курбе, волость Ноли Кукморы Кузнецы тож, сотня Тренки Иштыбаева, Алатская дорога, Казанская губерния, Русское Царство

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Прокофий Онисифорович

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Михеева (Михеева) Марфа Прокофьевна

Отец ребёнка: Михеев Прокофий Онисифорович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Михеев Захарий Прокофьевич

Отец ребёнка: Михеев Прокофий Онисифорович

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Пирогова (Михеева) Параскевия Прокофьевна

Отец ребёнка: Михеев Прокофий Онисифорович

Смерть
Неизвестно

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