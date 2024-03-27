Шигап
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.07.1886
Дочь: Фатхуллина Шэмсеруй
Мать ребёнка: Шамсикамар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибинур
Мать ребёнка: Шамсикамар
д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигапов Хэсретдин
Мать ребёнка: Шамсикамар
д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигапов Зиятдин
Мать ребёнка: Шамсикамар
д.Бик-Утеево Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно