Арсеньев Антоний Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньев Антоний Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Околодочный надзиратель 1го участка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсеньева Вера Дмитриева

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1904

Дочь: (Арсеньева) Алевтина Антониева

Мать ребёнка: Арсеньева Вера Дмитриева

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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