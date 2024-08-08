Арсеньев Антоний Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Околодочный надзиратель 1го участка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арсеньева Вера Дмитриева
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1904
Дочь: (Арсеньева) Алевтина Антониева
Мать ребёнка: Арсеньева Вера Дмитриева
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно