Солдатенкова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатенков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Солдатенков Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбачева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Солдатенков Виктор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно