Солдатенкова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатенкова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатенков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Солдатенков Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбачева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Солдатенков Виктор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатенков Виктор Андреевич