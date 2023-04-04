Халютин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1796
Дата смерти16.09.1862
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1796
Отец: Халютин Иван Николаевич
Мать: Халютина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария Никаноровна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Халютин Леонтий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария Никаноровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Халютин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мария Никаноровна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Мария Никаноровна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Мария Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Никаноровна
Смерть
16.09.1862