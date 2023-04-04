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Халютин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1796

Дата смерти

16.09.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1796

Отец: Халютин Иван Николаевич

Мать: Халютина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария Никаноровна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Халютин Леонтий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Никаноровна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Халютин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Никаноровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Халютин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Никаноровна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Халютин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Никаноровна

Смерть
16.09.1862
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