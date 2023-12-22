(Губская) Параскева Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Губская) Параскева Фёдоровна

Место рождения

Апостолово, Дніпропетровська область

Дата рождения

14.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1869

Отец: Губский Фёдор Романович

Мать: Губская Евдокия Петровна

Апостолово, Дніпропетровська область
Николаевская ц., Екатеринославская губ., Александровский уезд, Николаевская волость, с. Апостольское. 223/35. ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2
Крещение
15.10.1869
Апостолово, Дніпропетровська область
Николаевская ц., Екатеринославская губ., Александровский уезд, Николаевская волость, с. Апостольское. 223/35. ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2
Смерть
Неизвестно
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