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Матрёна
Матрёна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кузьма
1791 г.р.
Мать
Орина
1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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Биография
Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец:
Кузьма
Мать:
Орина
Смерть
Неизвестно
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