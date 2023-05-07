Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кузьма

Мать: Орина

Смерть
Неизвестно