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Каликин Иван Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1826 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Каликин Прокофий Иванов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно