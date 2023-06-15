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Булычев Федор Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1903 ст.

Сын: Булычев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Булычева Елизавета Елизарова

Каплинская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булычева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Булычева Елизавета Елизарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булычева Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Булычева Елизавета Елизарова

Смерть
Неизвестно