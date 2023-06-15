Булычев Федор Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1903 ст.
Мать ребёнка: Булычева Елизавета Елизарова
Каплинская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булычева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Булычева Елизавета Елизарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булычева Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Булычева Елизавета Елизарова
Смерть
Неизвестно