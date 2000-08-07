Ванечкина (Кравченко) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванечкина (Кравченко) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.01.1955

Дата смерти

07.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1955

Отец: Елизарьев Сергей

Мать: Кравченко Галина Васильевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.09.1974

Муж: Ванечкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1976

Сын: Ванечкин Станислав Владимирович

Отец ребёнка: Ванечкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1988

Сын: Ванечкин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Ванечкин Владимир Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
07.08.2000
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