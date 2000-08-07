Ванечкина (Кравченко) Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1955
Дата смерти07.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1955
Отец: Елизарьев Сергей
Бракосочетание
?.09.1974
Рождение ребёнка
23.04.1976
Сын: Ванечкин Станислав Владимирович
Отец ребёнка: Ванечкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1988
Сын: Ванечкин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Ванечкин Владимир Иванович
Смерть
07.08.2000