Трофимова Степанида Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Степанида Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошкарова Анна Павлова

Отец ребёнка: Трофимов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Битюкова Мария Павлова

Отец ребёнка: Трофимов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Павел

Смерть
Неизвестно
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