Наговицына Ираида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына Ираида Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1936

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1936

Отец: Лихачев Егор Алексеевич

Мать: Лихачева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.01.1957

Дочь: Наговицына Светлана Александровна

Отец ребёнка: Наговицын Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наговицын Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Волков Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Геннадий

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