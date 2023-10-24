Наговицына Ираида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1936
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1936
Отец: Лихачев Егор Алексеевич
Мать: Лихачева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.01.1957
Дочь: Наговицына Светлана Александровна
Отец ребёнка: Наговицын Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наговицын Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Волков Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Геннадий