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Сомов Михаил Владимирович
Сомов Михаил Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.08.1975
Пол
Мужской
Отец
Сомов Владимир Михайлович
1952 г.р.
Мать
Сомова неизвестно
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
?.08.1975
Отец:
Сомов Владимир Михайлович
Мать:
Сомова неизвестно
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