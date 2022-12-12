Прошина Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошина Александра Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1938

Дочь: Рудева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Прошин Иван Дмитриевич

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибанова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Прошин Иван Дмитриевич

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прошин Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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