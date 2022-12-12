Казьмина Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казьмина Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Казьмин Никанор Павлович

Отец ребёнка: Казьмин Павел Евсеевич

Батальщиковский, Верхнедонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Коновалова Акулина Павловна

Отец ребёнка: Казьмин Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казьмин Иван Павлович

Отец ребёнка: Казьмин Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казьмин Егор Павлович

Отец ребёнка: Казьмин Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Павловна

Отец ребёнка: Казьмин Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарпеша Павловна

Отец ребёнка: Казьмин Павел Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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