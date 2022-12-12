Казьмина Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Казьмин Павел Евсеевич
Батальщиковский, Верхнедонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Коновалова Акулина Павловна
Отец ребёнка: Казьмин Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Казьмин Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Казьмин Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Павловна
Отец ребёнка: Казьмин Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарпеша Павловна
Отец ребёнка: Казьмин Павел Евсеевич
Смерть
Неизвестно