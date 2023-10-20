Сорокин Поликарп Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Сорокин Козьма Павлович
Мать: Прасковья Ефремовна
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Ялфисова Анна Поликарповна
Мать ребёнка: Сорокина Елена (Алёна) Алексеевна
Рождение ребёнка
06.12.1902
Сын: Сорокин Николай Поликарпович
Мать ребёнка: Сорокина Елена (Алёна) Алексеевна
Рождение ребёнка
06.06.1909 ст.
Дочь: Юдина Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Сорокина Елена (Алёна) Алексеевна
Рождение ребёнка
01.12.1911 ст.
Дочь: Юдина Варвара Поликарповна
Мать ребёнка: Сорокина Елена (Алёна) Алексеевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сорокин Алексей Поликарпович
Мать ребёнка: Сорокина Елена (Алёна) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Поликарповна
Мать ребёнка: Сорокина Елена (Алёна) Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно