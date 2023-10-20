Сорокин Поликарп Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Поликарп Козьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Сорокин Козьма Павлович

Мать: Прасковья Ефремовна

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Ялфисова Анна Поликарповна

Мать ребёнка: Сорокина Елена (Алёна) Алексеевна

Рождение ребёнка
06.12.1902

Сын: Сорокин Николай Поликарпович

Мать ребёнка: Сорокина Елена (Алёна) Алексеевна

Рождение ребёнка
06.06.1909 ст.

Дочь: Юдина Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Сорокина Елена (Алёна) Алексеевна

Рождение ребёнка
01.12.1911 ст.

Дочь: Юдина Варвара Поликарповна

Мать ребёнка: Сорокина Елена (Алёна) Алексеевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сорокин Алексей Поликарпович

Мать ребёнка: Сорокина Елена (Алёна) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Поликарповна

Мать ребёнка: Сорокина Елена (Алёна) Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Елена (Алёна) Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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