Нагорова (Давыдова) Тамара Ильинична
Место рождения
Дата рождения18.01.1930
Дата смерти2020
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1930
Отец: Давыдов Илья Иванович
Мать: Давыдова Мария Петровна
Рождение ребёнка
03.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2020
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край