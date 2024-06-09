Нагорова (Давыдова) Тамара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорова (Давыдова) Тамара Ильинична

Место рождения

Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

18.01.1930

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1930

Отец: Давыдов Илья Иванович

Мать: Давыдова Мария Петровна

Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
03.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
2020
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

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