Микушин Амосим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1911
Дата смерти20.11.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1911
Отец: Микушин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1949
Сын: Микушин Александр Амосимович
Мать ребёнка: Антонина Степановна
Рождение ребёнка
24.01.1952
Дочь: Отева Татьяна Амосимовна
Мать ребёнка: Антонина Степановна
Смерть
20.11.1995