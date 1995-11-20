Микушин Амосим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микушин Амосим Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1911

Дата смерти

20.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1911

Отец: Микушин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1949

Сын: Микушин Александр Амосимович

Мать ребёнка: Антонина Степановна

Рождение ребёнка
24.01.1952

Дочь: Отева Татьяна Амосимовна

Мать ребёнка: Антонина Степановна

Смерть
20.11.1995
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