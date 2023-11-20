Дедель Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1897
Дата смерти03.11.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1897
Отец: Дедель (дзедзель) Антоний
Мать: Дедель (дзедзель) Юлия
Рождение ребёнка
05.02.1926
Сын: Дедель Чеслав
Мать ребёнка: Дедель Хелена
Рождение ребёнка
10.03.1928
Дочь: Вильгельмина
Мать ребёнка: Дедель Хелена
Место жительства
1931
Даугавпилс, Daugavpils
Масляки, Деменской волости.
Рождение ребёнка
15.04.1932
Сын: Дедель Ромуальд
Мать ребёнка: Дедель Хелена
Место жительства
1941
Красти, Деменской волости.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дедель Хелена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дедель Хелена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедель Хелена
Смерть
03.11.1956
Причина смерти: Рак | Рак.
Похороны
06.11.1956
Шембергские кладбища.