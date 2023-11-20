Дедель Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедель Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1897

Дата смерти

03.11.1956

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1863 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
1932 г.р.
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Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1897

Отец: Дедель (дзедзель) Антоний

Мать: Дедель (дзедзель) Юлия

Рождение ребёнка
05.02.1926

Сын: Дедель Чеслав

Мать ребёнка: Дедель Хелена

Рождение ребёнка
10.03.1928

Дочь: Вильгельмина

Мать ребёнка: Дедель Хелена

Место жительства
1931
Масляки, Деменской волости.
Рождение ребёнка
15.04.1932

Сын: Дедель Ромуальд

Мать ребёнка: Дедель Хелена

Место жительства
1941
Красти, Деменской волости.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дедель Хелена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дедель Хелена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедель Хелена

Смерть
03.11.1956
Причина смерти: Рак | Рак.
Похороны
06.11.1956
Шембергские кладбища.
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