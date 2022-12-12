Банников Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения26.02.1905 ст.
Дата смертиОколо ?.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.02.1905
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Гражданство
С 27.02.1905
Рождение
26.02.1905 ст.
Место жительства
С 26.02.1905 по 1921 ст.
Место жительства
С 1921 по 1930
Военная служба
С 1924
Демобилизация
Вычислено 1929
Бракосочетание
19.07.1930
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Место жительства
С 1930 по 1937
Октябрьский, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.03.1932
Рождение ребёнка
23.05.1936
Чад, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1937 по 1941
После ареста и расстрела отца вынужден уехать в другое место
Рождение ребёнка
05.10.1939
Военная служба
С 1941
Дата и место призыва __.__.1941 Невьянский РВК, Свердловская обл., Невьянский р-н
Пропал без вести (военное)
?.01.1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Пропал без вести во время Острогожско-Россошанской операции - заключительной в Сталинградской битве.
Образование
Неизвестно
Смерть
Около ?.01.1943
Острогожско-Россошанская операция