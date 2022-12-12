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Банников Василий Владимирович

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Место рождения

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

26.02.1905 ст.

Дата смерти

Около ?.01.1943

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.02.1905
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Гражданство
С 27.02.1905
Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение
26.02.1905 ст.

Отец: Банников Владимир Игнатьевич

Мать: Банникова Наталья Ефимовна

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 26.02.1905 по 1921 ст.
Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1921 по 1930
Сарсы-Вторые, Красноуфимский округ, Свердловская область
Военная служба
С 1924
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Демобилизация
Вычислено 1929
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
19.07.1930

Жена: Банникова Екатерина Кузьминична

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Место жительства
С 1930 по 1937
Октябрьский, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банникова Екатерина Кузьминична

Сарсы-Вторые, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банникова Екатерина Кузьминична

Чад, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1937 по 1941
Кировград, Кировградский, Свердловская область
После ареста и расстрела отца вынужден уехать в другое место
Рождение ребёнка
05.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банникова Екатерина Кузьминична

Кировград, Кировградский, Свердловская область
Военная служба
С 1941
Кировград, Кировградский, Свердловская область
Дата и место призыва __.__.1941 Невьянский РВК, Свердловская обл., Невьянский р-н
Пропал без вести (военное)
?.01.1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Пропал без вести во время Острогожско-Россошанской операции - заключительной в Сталинградской битве.
Образование
Неизвестно
Смерть
Около ?.01.1943
Острогожско-Россошанская операция
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