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Пономарев Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1928

Дата смерти

06.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1928

Отец: Пономарев Петр Иванович

Мать: Михеева Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
28.01.1955

Дочь: Пономарева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Пономарева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
01.06.1957

Сын: Пономарев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Пономарева Галина Михайловна

Смерть
06.10.2013