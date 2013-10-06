Пономарев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1928
Дата смерти06.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1928
Отец: Пономарев Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1955
Дочь: Пономарева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Пономарева Галина Михайловна
Рождение ребёнка
01.06.1957
Сын: Пономарев Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Пономарева Галина Михайловна
Смерть
06.10.2013