Шлюнкин Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1894
Отец: Шлюнкин Филипп
Мать: Шлюнкина Мария
Бракосочетание
29.06.1920
Жена: Шлюнкина Агафья Ивановна
Деревня Келлоева
Жениху 27, невесте 21
Рождение ребёнка
16.09.1921
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Шлюнкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1924
Дочь: Шлюнкина Клавдия
Мать ребёнка: Шлюнкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1929
Мать ребёнка: Шлюнкина Агафья Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Маня
Мать ребёнка: Шлюнкина Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно