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Шлюнкин Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1894

Отец: Шлюнкин Филипп

Мать: Шлюнкина Мария

Бракосочетание
29.06.1920

Жена: Шлюнкина Агафья Ивановна

Деревня Келлоева
Жениху 27, невесте 21
Рождение ребёнка
16.09.1921

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Шлюнкина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
15.05.1924

Дочь: Шлюнкина Клавдия

Мать ребёнка: Шлюнкина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1929

Сын: Шлюнкин Степан Иванович

Мать ребёнка: Шлюнкина Агафья Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Маня

Мать ребёнка: Шлюнкина Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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