Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Крук Федор Степанович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Крук Михаил Федорович

Отец ребёнка: Крук Федор Степанович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Крук Демьян Федорович

Отец ребёнка: Крук Федор Степанович

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крук Федор Степанович

Смерть
Неизвестно