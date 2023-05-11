Алена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Крук Федор Степанович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Крук Федор Степанович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Крук Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно