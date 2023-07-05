Пален (Абациева) Лидия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1888
Дата смерти21.02.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
19.07.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пален Эммануил Анатольевич
Рождение ребёнка
07.10.1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пален Эммануил Анатольевич
Смерть
21.02.1969