Пален (Абациева) Лидия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пален (Абациева) Лидия Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1888

Дата смерти

21.02.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ИН
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Место
Комментарий
Рождение
12.04.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1910

Муж: Пален Эммануил Анатольевич

Рождение ребёнка
19.07.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пален Эммануил Анатольевич

Рождение ребёнка
07.10.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пален Эммануил Анатольевич

Смерть
21.02.1969