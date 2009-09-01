Филимонов Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1940

Дата смерти

01.09.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Анатолий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.09.2009
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