Филимонов Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1940
Дата смерти01.09.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Анатолий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.09.2009