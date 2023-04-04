Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Никита Наумович
Отец ребёнка: Наум Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Анисья Наумовна
Отец ребёнка: Наум Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1767