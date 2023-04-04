Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1761 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Никита Наумович

Отец ребёнка: Наум Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Анисья Наумовна

Отец ребёнка: Наум Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1767
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