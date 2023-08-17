Федотов Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Федот

Федотов Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1927

Дочь: Еремеева Вера Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Елена Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Марфа Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close