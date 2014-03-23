Шумейко Вадим Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумейко Вадим Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.2014

Отец: Шумейко Артем Викторович

Мать: не указана