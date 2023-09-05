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- Елизавета Лавровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

После 1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1899 ст.

Муж: - Яков Семёнович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.05.1900 ст.

Сын: - Александр Яковлевич

Отец ребёнка: - Яков Семёнович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.7-8 ( Рождение №-42м )
Рождение ребёнка
18.03.1906 ст.

Дочь: - Александра Яковлевна

Отец ребёнка: - Яков Семёнович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1906 ст.
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