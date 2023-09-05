- Елизавета Лавровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиПосле 1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1899 ст.
Муж: - Яков Семёнович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.05.1900 ст.
Отец ребёнка: - Яков Семёнович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.7-8 ( Рождение №-42м )
Рождение ребёнка
18.03.1906 ст.
Дочь: - Александра Яковлевна
Отец ребёнка: - Яков Семёнович
Смерть
После 1906 ст.