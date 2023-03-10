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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Краев Степан
Отец ребёнка: Краев Михаил
Рождение ребёнка
1707
Сын: Краев Дмитрий
Отец ребёнка: Краев Михаил
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Глушкова Ефросиния
Отец ребёнка: Краев Михаил
Рождение ребёнка
1719
Сын: Краев Харлам
Отец ребёнка: Краев Михаил
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Краев Михаил
Рождение ребёнка
1731
Сын: Краев Иван
Отец ребёнка: Краев Михаил