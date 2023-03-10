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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Краев Степан

Отец ребёнка: Краев Михаил

Рождение ребёнка
1707

Сын: Краев Дмитрий

Отец ребёнка: Краев Михаил

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Глушкова Ефросиния

Отец ребёнка: Краев Михаил

Рождение ребёнка
1719

Сын: Краев Харлам

Отец ребёнка: Краев Михаил

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Краев Михаил

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1731

Сын: Краев Иван

Отец ребёнка: Краев Михаил

Ключевская, Котельнический уезд, Вятская губерния
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