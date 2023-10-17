Миронов Владимир Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Владимир Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Евгений Борисович

Мать: Миронова Наталья

Рождение ребёнка
1980

Сын: Миронов Василий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1983

Дочь: Миронова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Миронова Наталья Николаевна

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
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