Миронов Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миронов Евгений Борисович
Мать: Миронова Наталья
Рождение ребёнка
1980
Сын: Миронов Василий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1983
Дочь: Миронова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Миронова Наталья Николаевна
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область