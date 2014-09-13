(Карелая) Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.09.2014
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карелый Андрей Васильевич
Мать: Софья Васильная
Рождение ребёнка
23.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакаев Григорий Александрович
Смерть
13.09.2014
Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область