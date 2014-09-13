(Карелая) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карелая) Лидия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.09.2014

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карелый Андрей Васильевич

Мать: Софья Васильная

Рождение ребёнка
23.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакаев Григорий Александрович

Смерть
13.09.2014
Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область
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