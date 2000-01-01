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Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Яков Трофимович

Мать: Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Иван Родионович

Отец ребёнка: Родион Потапьевич

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Варвара Родионовна

Отец ребёнка: Родион Потапьевич

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Пелагея Родионовна

Отец ребёнка: Родион Потапьевич

Рождение ребёнка
20.05.1823

Сын: Семен Родионович

Отец ребёнка: Родион Потапьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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