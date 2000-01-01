Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Яков Трофимович
Мать: Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Иван Родионович
Отец ребёнка: Родион Потапьевич
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Варвара Родионовна
Отец ребёнка: Родион Потапьевич
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Пелагея Родионовна
Отец ребёнка: Родион Потапьевич
Рождение ребёнка
20.05.1823
Сын: Семен Родионович
Отец ребёнка: Родион Потапьевич
Работа или профессия
Неизвестно