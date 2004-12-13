Смоляков Юрий Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения07.05.1935
Дата смерти13.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1935
Рождение ребёнка
04.09.1960
Дочь: Смолякова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Смолякова Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смолякова Вера Александровна
Смерть
13.12.2004