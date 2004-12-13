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Смоляков Юрий Афонасьевич

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

07.05.1935

Дата смерти

13.12.2004

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1935

Отец: Смоляков Афонасий Иванович

Мать: Смолякова Нина Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.09.1960

Дочь: Смолякова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Смолякова Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смолякова Вера Александровна

Смерть
13.12.2004
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