Хрусловский Владимир
Место рожденияАлматы КазахССР
Дата рождения26.03.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Алматы КазахССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Хрусловская Галина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрусловский Вадим Владимирович
Мать ребёнка: Хрусловская Галина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно