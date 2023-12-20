Савельев Babashoff Евтей Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Babashoff Евтей Гурьевич

Место рождения

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Смирнова Татьяна Евтеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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