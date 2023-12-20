Савельев Babashoff Евтей Гурьевич
Место рожденияЕлисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Смирнова Татьяна Евтеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно